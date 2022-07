Voor goed rampjaar heb je altijd dezelfde ingrediënten nodig: Wantrouwen, verdeeldheid en geweld

Superbespaarder Karin: ‘Iedere zondag neem ik de folders door en maak ik screenshots die ik op Instagram plaats’

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Karin Bron (33) die het boerenleven en zuinigheid omarmde.

11:09