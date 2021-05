Voor herhaling vatbaar: 669 wapens ingeleverd bij wapeninleveractie, waaronder 30 echte vuurwapens

Video Man (41) aangehou­den na vondst van lichaam 23-jarige vrouw in Schevenin­gen

24 mei Een 41-jarige Hagenaar is maandag aangehouden, nadat er zondagnacht een lichaam werd gevonden langs de Doorniksestraat in Den Haag. De politie deed lange tijd sporenonderzoek. Het stoffelijk overschot is van een 23-jarige vrouw uit Den Haag.