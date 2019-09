Voor het eerst een avond geen alcohol bij Rijswijks Strandwalfestival

,,Zo kan je het eigenlijk wel noemen, ja. We zijn een vergrijzende gemeente en we willen graag de jongeren betrekken, dus daarom hebben we iets nieuws op de vrijdagavond. Dan spelen er artiesten die bekend zijn onder de jongeren. Die avond schenken we ook géén alcohol. En dat is spannend, want het is de eerste keer dat we geen alcohol schenken.''

Waar zijn jullie het meest trots op?

,,Dat we Rijswijkers met elkaar verbinden. We zijn een dorp, al mag ik dat stiekem niet zeggen, van 50.000 inwoners. Het Strandwalfestival is eigenlijk een heel groot buurtfeest. Een hele tijd terug stonden de acht scoutingclubs van Rijswijk afzonderlijk op de verenigingsmarkt. Dat is een markt waar alle verenigingen van Rijswijk staan. Zij hebben zich toen speciaal voor ons als één grote club geprofileerd. Het was een verbroedering en dat is waar we voor staan.''



