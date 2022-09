Voor het eerst in Den Haag: Dag van de Militaire Geschiedenis

De Dag van de Militaire Geschiedenis vindt plaats in het kader van het grootste historische evenement van Nederland dat op 1 oktober van start gaat: de Maand van de Geschiedenis. Honderden musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen organiseren talloze activiteiten rondom het jaarthema ‘Wat een ramp!’ Naast rondleidingen, tentoonstellingen en lezingen zijn er ook kinderprogramma’s, theatervoorstellingen en wandelingen: met ruim 550 activiteiten is er voor iedereen wat te doen, in iedere provincie.

Naast de Dag van de Militaire Geschiedenis in Den Haag vinden er in de provincie nog veel meer evenementen plaats, zoals in Museum Rotterdam waar bezoekers zich in 1940 wanen en de bombardementen om zich heen voelen dreunen. Hoe voelt het als je leven in één klap overhoop wordt gegooid? Door verhalen, indringende beelden en overdonderende geluiden ervaar je de geschiedenis dichterbij dan ooit.