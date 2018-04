Voor het eerst kijkje nemen in atoombunker

Bezorgdheid over 'Haagse' treinen

3 april Bij reizigersorganisatie Rover Den Haag e.o. bestaan zorgen over twee belangrijke treinroutes die Hagenaars oostwaarts en naar België moeten brengen. Het gaat om de per 9 april uitgeklede dienstregeling van de IC Brussel én over de intercity die deels over de hogesnelheidslijn (hsl) van de hofstad naar Eindhoven gaat. Deze hsl-zuid wordt snel drukker en dat verhoogt het risico op verstoringen.