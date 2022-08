Voor het eerst rondleidingen door de 137 jaar oude Passage: ‘Ik leer elke keer weer wat’

Bouwvergun­ning aanvragen? In Leidschen­dam-Voor­burg kost dat je maar liefst 662 euro

De kosten voor een bouwvergunning in de regio Den Haag lopen sterk uiteen. Leidschendam-Voorburg is de duurste. Inwoners die hier een vergunning voor bouwwerkzaamhedenaanvragen betalen 662,70 euro. In Delft betalen burgers 257 euro, in Den Haag slechts 121 euro. Zoetermeer en Westland zijn weer iets duurder met respectievelijk 302,50 euro en 310 euro.

