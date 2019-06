Voor het Paard is 2018 het succesvolste jaar geworden uit de 46-jarige historie

Volgens het deze week gepresenteerde jaarverslag 2018 is de omzet van het Haags poppodium afgelopen jaar door de grens van vijf miljoen gegaan. De inkomsten bedroegen 5,1 miljoen euro tegenover 4,8 in 2017 en 4,1 miljoen het jaar ervoor. Die groei komt deels door het toegenomen aantal activiteiten in het gebouw, van 637 en 631 in 2016 en 2017 naar 708 in 2018. Het totale aantal bezoekers ging van 202.013 in 2016 en 242.191 in 2017 naar 251.103 vorig jaar.



Het Paard - dat zichzelf overigens PAARD noemt, met hoofdletters en zonder lidwoord - behoort hiermee in omvang van het programma, capaciteit en bezoekersaantallen tot de acht grote poppodia van het land. Bijna 70 procent van de bezoekers komt uit de Haagse regio, een kleine 25 procent uit de rest van het land. Internationaal is het Paard een kleine speler, maar ‘met festivals als Grauzone, Rewire en Mondriaan Jazz wordt wel degelijk een substantieel publiek van buiten de landsgrenzen getrokken’, aldus het jaarverslag.

Wens

Met het Mondriaan Jazz Festival wil het poppodium doorgroeien wanneer in 2021 elders in de stad het Spuiforum wordt geopend. Het Paard heeft in 2018 een samenwerkingsconvenant getekend met de ambitie om in dit in aanbouw zijnde cultuurcomplex een sterke popprogrammering neer te zetten. Het huidige pand barst met de toename van activiteiten en bezoekers uit zijn voegen. Uit het jaarverslag: ‘We zetten daarom de komende tijd actief in op de verwezenlijking van een TOP-zaal op het dak van het gebouw aan de Prinsegracht.’ Eind 2018 heeft het Paard voor deze wens een haalbaarheidsplan ingediend bij de gemeente.

De komende jaren zijn erop gericht om een (cultureel) diverser en jonger publiek binnen te krijgen. Eind 2018 is om die reden een parttimeprogrammeur in dienst genomen die is gespecialiseerd in het zogeheten urban genre.