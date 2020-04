Voor iedereen die nu de oer-Haagse muziek mist: Spotify heeft een speciale afspeellijst

‘Hou je Haags’ heet de lijst, die The Hague Marketing Bureau in samenwerking met het Paard heeft samengesteld met louter Haagse muziek. De vierenhalve uur durende streams beginnen met Times Are Changing van Di-Rect en eindigen met The Hague Strings Trio. Het aanbod varieert van rockklassiekers van The Golden Earring en Shocking Blue tot hiphop van Frenna en Willie Wartaal maar ook obscure tracks zoals Lul Haags Met Me van Evenblij en Van Eijk.