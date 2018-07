Voor je 't weet, is het weer kerst

Wat is kerst zonder een kerstster? Voor veel Engelsen is deze (vaak) vuurrode bloem, ook wel poinsettia genoemd, onmisbaar voor de feestdagen in december. Daarom moet kwekerij de Bonfut in Honselersdijk in deze hete zomerse temperaturen al volop aan de bak. ,,In juli en augustus gaan er zo’n 300.000 plantjes de grond in”, vertelt medeeigenaar Erik van der Valk. ,,Dit is de pootperiode. Dan kunnen we ze in oktober gaan oogsten. Dan begint het namelijk echt voor ons. De piek is in november.” Tachtig procent van de gekweekte kerststerren wordt geëxporteerd naar Engeland. ,,De Engelsen zijn er dol op. Het populairst is de rode kerstster, maar we verkopen ook witte en roze bloemen.” De kweker komt niet in de problemen door het warme weer. ,,Deze teelt kan juist goed tegen warmte. De kerststerren komen namelijk oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De bloemen komen pas uit als de donkere dagen beginnen. We komen dus niet in de knel met de kerst door het warme weer.” Van der Valk is momenteel dus druk bezig met het poten van de plantjes. In de hitte. Is er nog wel tijd voor ontspanning in de warmte? ,,Een dagje strand kan best, hoor. Gisteren (zondag, red.) zijn we nog geweest. Zondag blijft een rustdag hier.”