Voor kelderbouwer Marcel Hillen is de dagelijkse praktijk altijd net een beetje anders

Hillen, die na het Tymstra Atheneum en het Maerlant Lyceum civiel ingenieur werd, werkte ooit als duiker aan sluisdeuren en kademuren. Ook als kelderbouwer zit hij niet in een verwarmd kantoor achter een beeldscherm. Hij is dáár waar gegraven wordt. Hillen is gewend om bij de aanleg van een kelder van tevoren met alle scenario's rekening te moeten houden. Soms tref je een stevige fundatie die in gortdroog duinzand staat, maar soms stuit je ook op een wankele fundering in het natte veen. Daar is van tevoren geen peil op te trekken. ,,In één wijk, zelfs in één straat, kom je beide varianten tegen", zegt de kelderbouwer.