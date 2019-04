Voor keukenontwerper Hans Peter komt brexit liever vandaag dan morgen

Als het aan Hans Peter Groen (52) ligt is de brexit liever vandaag dan morgen. De Hagenaar kijkt de laatste jaren met extra interesse naar de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese statenbond. ,,Het zou fijn zijn als we weten waar we aan toe zijn en hoe de invoerrechten eruit gaan zien.”



Als die duidelijkheid er eindelijk is, dan kan de interieurontwerper en binnenhuisarchitect zich richten op zijn nieuwste project: het importeren van Engelse keukens.



Hij besloot zich drie jaar geleden, naast zijn bedrijf Straight Interior Design, met Engelsekeukens.nl te richten op het ontwerpen van negentiende eeuwse Engelse keukens. ,,Ik kreeg steeds vaker de vraag of ik naast het interieur ook een Engelse keuken kon leveren. Het begon als een hobby. Ik zag dat het een gat in de markt was en aan het einde van de crisis was het bovendien een welkome klus."