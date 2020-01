Orthopedisch chirurg Marcel Driessen droeg geen witte jas als hij patiënten in zijn spreekkamer in het Haagse Rode Kruis ziekenhuis binnenriep. Hij gaf een hand vergezeld van een vriendelijke blik en stelde zich, met zijn voornaam, voor. ,,En wie bent u?'', vroeg Marcel dan. Een patiënt was geen kapotte meniscus of een gescheurde knieband. Voor Marcel was een patiënt een mens van vlees en bloed met een familie, een beroep en een verhaal, waarin hij geïnteresseerd was.