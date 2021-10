‘Voor mij geen vrouw meer. De eerstvolgende die me aanraakt is de uitvaartverzorger’

‘Gooi die plank effe in dat gat.’ Wendy vraagt aan Gerard de Gleuvenglijder of hij de deur van het koffiehuis dicht wil doen. ‘Het is best nog wel fris’, beaamt Schele Joop. ‘Ik had vannacht dorst aan de grond.’ Dan weerklinkt ineens de stem van Ome Ed. ‘Juffrouw Wendy, toestel 60!’ We kijken verbaasd om ons heen. Hij is er niet - maar we horen ‘m wel.