Voor moord veroordeelde Remond P. krijgt digitale dna-files

Markt­hal-ontwikke­laar Provast in de race voor bouw Feyenoord City

14:25 Ontwikkelaar Provast, bekend van de Markthal, heeft zijn vizier gericht op Feyenoord City. Volgens directeur Hans de Jong is de Haagse onderneming in de race is om dit mega-project op Zuid te realiseren. Met dit karwei, dat vele jaren in beslag zal nemen, is naar schatting 1,5 miljard euro gemoeid.