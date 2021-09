Voor ons doorsnee gezin was een bezoek aan Max Koot niet weggelegd

Column Alle woningzoe­ken­den van Den Haag passen geeneens – zonder huis – op het Malieveld

31 augustus Den Haag, stad van hoeden en petten. Van zand en veen. Wie dacht dat deze tijd achter ons lag, denkt ernaast. Nergens in Nederland zijn de verschillen tussen arm en rijk wonen zó schrijnend groot als in onze stad. Een woning in Transvaal kost gemiddeld 205.000 euro, de wijk rond het Westbroekpark kom je niet in onder de 900.000 euro. Een verschil van 400 procent. Ongekend.