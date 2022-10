Voor oud-marinier Ronald valt werken in oorlogsgebied minder zwaar dan dag als agent in Schilderswijk

Winkelcen­trum De Juliana­baan heeft geen last van The Mall of The Nether­lands, maar moet toch op de schop

Van The Mall of The Netherlands ervaren de ondernemers geen concurrentie. Het parkeerterrein staat bijna altijd vol en van leegstand is geen sprake. Toch moet winkelcentrum De Julianabaan in Voorburg op de schop.

7:02