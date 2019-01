Quote Pas toen ik het thuis uit de lijst haalde en goed keek, zag ik zijn signatuur Kas Buunk Het schilderij hing ergens in een achterkamer in een donker hoekje. Bij de kijkdag had Buunk al het vermoeden dat het om een Schelfhout moest gaan. ,,De figuren, wolken, bladslag en de vertakking van de bomen waren op zijn niveau en in zijn stijl geschilderd, omstreeks 1825.”



Op de veiling kocht hij het voor 3.870 euro. Eenmaal thuis kwam hij erachter dat het inderdaad een echte Schelfhout is. ,,Pas toen ik het thuis uit de lijst haalde en goed keek, zag ik zijn signatuur.” Schelfhout ondertekende zijn creaties altijd met zijn initialen: A.S.

Het schilderij is nu zo'n 40.000 euro waard. Buunk vindt het vervelend voor het veilinghuis en noemt daarom de naam niet, maar hij ziet zijn aanwinst als een persoonlijke triomf. ,,Ja, dit is heel leuk. Maar het is een hele begrijpelijke fout.”

Springer

Het is niet de eerste keer dat hij zo'n koop deed. In december 2017 kocht hij op een veiling in Rotterdam een schilderijtje voor 1.100 euro, later bleek het paneel zeker 25.000 euro waard te zijn. De maker was Cornelis Springer, een negentiende-eeuwse Rotterdamse schilder die zich specialiseerde in stadsgezichten.

De Schelfhout blijft voorlopig in de handen van Buunk en zijn vader. ,,In de regel kopen we dit voor de handel, maar dit is zo leuk, zo'n grote vondst. We staan er nog niet om te springen om het in geld om te zetten. Misschien dat we het ooit in de toekomst van de hand doen.”

En dus staat het schilderij nu nog op zijn bureau te pronken. Het werk moet ingelijst worden, voordat het een definitieve plek krijgt. En de Springer? ,,Die hangt boven mijn bed.’’