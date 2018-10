Voor rechter na kopstoot Marokkaanse bruiloft Duindorp

Eén verdachte die was betrokken bij de massale vechtpartij rond een Marokkaanse bruiloftstoet in Duindorp in april moet voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van het uitdelen van een kopstoot.

De zaak tegen een tweede verdachte die met een pot mayonaise zou hebben gegooid, is geseponeerd. Volgens het Openbaar Ministerie is het onduidelijk wat er is gebeurd.

De vechtpartij en het filmpje dat daarvan is gemaakt en dat op sociale media verscheen, leidde tot grote onrust in de wijk. Buurtbewoners hadden zich geërgerd aan de ellenlange stoet van auto’s die in de Pluvierstraat stil stonden.

De avond na de vechtpartij bleken in Duindorp ook de ruiten van de ouders van de bruid te zijn ingegooid. Onmiddellijk ontstond discussie over de bewoners van Duindorp die geen bewoners buiten hun eigen kring accepteren in de wijk. Dit jaar is een Surinaamse bewoonster die jarenlang is getreiterd en met geweld is geconfronteerd uit de wijk verhuist.

Eind mei werd ook bekend door vragen in het college dat bruiloftsgasten tijdens de rellen de woning van een bejaard echtpaar in Duindorp waren binnengedrongen.

'Rust en respect'

Burgemeester Pauline Krikke voelde zich in april genoodzaakt iedereen in Duindorp op te roepen de rust te bewaren en elkaar te respecteren.

Lange tijd werd er niemand aangehouden voor het gewelddadige incident rond de bruiloft. Na herhaalde oproep van de politie meldden uiteindelijk de twee mannen zich vrijwillig bij de politie, van wie nu dan één op 17 oktober voor de politierechter moet verschijnen.

Anderen die bij de vechtpartij waren betrokken of de ruiten van de ouders van de bruid hebben ingegooid zijn niet aangehouden.