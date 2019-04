Voor velen geen plek bij de dokter in de buurt

Sem Heeremans is heel blij met zijn appartement aan de Oude Haagweg. Het is er lekker licht van binnen en alles is fonkelnieuw. ,,Elke dag heb ik het gevoel dat ik thuiskom in een hotel.’’ Bewoners van de 184 gloednieuwe appartementen delen een moestuin en de centrale hal is luxe en toch huiselijk. Het viel de nieuwe bewoners echter rauw op het dak toen bleek dat een huisarts in de buurt niet te vinden was.