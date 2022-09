Vooral Bengaalse ‘verdwijnstudenten’ sloegen toe op hogescholen

Woningbouw­pro­jec­ten vertraagd uit angst voor té strakke regulering huurprij­zen

De woningnood is hoog, maar toch dreigen nieuwbouwprojecten stil te vallen. Investeerders houden de hand nu even op de knip. Het betekent dat bijvoorbeeld de woontorens van The Grace in Den Haag in elk geval een aantal maanden vertraging oplopen.

