Vooral betere wijken nemen het initiatief: ‘Het is moeilijk groen doen als je in het rood staat’

Aad Hage, trotse bewoner van een herenhuis in de Haagse Vruchtenbuurt, liet onlangs voor 8000 euro zijn ramen vervangen door dubbelglas. Binnenkort wordt ook vloer- en dakisolatie aangebracht. Met de aanpassingen in huis hoopt hij zijn energierekening - nu zo'n 300 euro per maand - omlaag te brengen. Hoewel Hage de investering in dubbelglas financieel 'vindt meevallen', is het wat hem betreft wel jammer dat hij geen subsidie kon krijgen. ,,Dat zou toch iets schelen", stelt hij. ,,Als het goed is, kan ik voor de isolatie wél financiering aanvragen bij de gemeente.”