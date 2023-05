Vooral ganzen, zwanen en eenden met vogelgriep in Den Haag en omstreken: ‘Pak vogel nooit op’

Man kreeg tinnitus door kus op oor, maar rechter oordeelt: geen schadever­goe­ding

Een man heeft zijn ex-vriendin voor de rechter gesleept omdat hij gehoorschade opliep na een flinke kus. De man heeft er tinnitus aan overgehouden en vindt dat de ex-vriendin daarvoor verantwoordelijk is. De relatie is inmiddels voorbij. ,,Ik hoorde smak in mijn oor. Het was vreselijk.”