Vooral Piaggio populair onder scooterdieven

In Den Haag is een stijging van 12,5 procent te zien. Werden er vorig jaar nog 400 bromfietsen gejat, dit jaar stopte de teller pas na iets meer dan 455 stuks. Daarmee ligt het aantal nog wel iets lager dan in 2016 het geval was, toen er in zes maanden tijd 485 brommers en scooters verdwenen. Leidschendam-Voorburg en Rijswijk laten stijgingen zien van respectievelijk 22 procent ( van 26 naar 33) en 37 procent ( van 32 naar 51). In Delft ging dat aantal van 34 naar 53, wat een toename is van 36 procent.



In Westland en Pijnacker-Nootdorp zijn de stijgingen relatief groter, maar daar gaat het om kleinere aantallen. Zo is het aantal aangiftes van gestolen brommers in Westland gestegen van 10 naar 19 en in Pijnacker-Nootdorp verdubbeld van 9 naar 18. Zoetermeer gaat dwars tegen deze trend in en laat een daling zien van 39 procent. Ook in Wassenaar (van 12 naar 2) en Midden-Delfland (van 3 naar 1) staan brommers veiliger gestald.



Vergeleken met 2012 is er in de jaren naar 2017 juist een gemiddelde daling te zien. Toen werden in een jaar tijd in Den Haag nog meer dan 1.000 brommers gestolen. In Rijswijk en Westland bijna 100, in Delft 139 en in Zoetermeer 114.