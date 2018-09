Voorarrest met 90 dagen verlengd van man die aanslag in Den Haag wilde plegen

Het voorarrest van de 26-jarige man die eind augustus een aanslag in Den Haag wilde plegen, is verlengd met negentig dagen. Dat heeft het Openbaar Ministerie zojuist bekend gemaakt. Eerder werd zijn voorarrest al verlengd met twee weken.

De politie hield de man op dinsdagochtend 28 augustus het Centraal Station in Den Haag aan. Hij had een dag daarvoor een filmpje op Facebook gezet waarin hij aankondigde een aanslag te willen plegen op de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV of het parlementsgebouw. De man spreekt in het filmpje de nationale taal van Pakistan, Urdu. Hij riep anderen ook op om hem daarbij te helpen.

De twintiger wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen van moord met een terroristisch oogmerk én opruiing.

Het OM laat weten dat het onderzoek in volle gang is. Verder zijn er op dit moment geen aanwijzing dat de man handlangers had.

Wedstrijd

PVV-voorman Geert Wilders kondigde eerder dit jaar aan een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren. Dat leidde tot protesten in islamitische landen. Zo werden in Pakistan portretten van Wilders op straat verbrand. De cartoonwedstrijd werd later door Wilders afgeblazen.