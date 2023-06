Voorarrest schizofrene AH-steker Jamel L. verlengd

Schizofre­ne AH-steker dreef buren tot wanhoop, maar welke hulp hij ook kreeg, het hielp nooit

Een buurvrouw op Curacao slaat in 2015 alarm om Jamel L. als hij na de zoveelste bedreiging weer op vrije voeten is. ‘Van psychiatrische zorg bij L. moet u niet veel verwachten’, schrijft een gevangenispsychiater terug. Acht jaar later steekt L. een onschuldige vrouw dood in een Haagse Albert Heijn.