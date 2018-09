Voorarrest verlengd van verdachte in vermissingszaak Nsimire

De Hagenaar wordt ook verdacht van het onttrekken van het minderjarige meisje aan het ouderlijk gezag door haar onderdak te bieden. Nsimire was bijna drieënhalve week vermist. Ze werd gevonden nadat de politie Den Haag een 'hele concrete' tip had ontvangen. Het meisje liep op dat moment alleen op straat.



Later vonden rechercheurs aanwijzingen in de woning van de man dat daar seksuele handelingen zijn verricht. Het OM doet nog onderzoek naar deze feiten. Justitie weet ook nog niet wat er precies is gebeurd met Nsimire in de tijd dat ze was verdwenen.