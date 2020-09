Voorbijganger merkt brand in woning aan Groot Hertoginnelaan op

Rood icoon: Van vechtles­sen tot reptielen in de kelder

30 oktober Het 'rode gebouwtje' langs lijn 11 aan de Groot Hertoginnelaan in Den Haag is niet alleen een begrip in de stad, het is ook de oudste school voor de vechtkunsten van het land én het onderkomen van een aantal reptielen. Het verhaal van de rode icoon - die niet altijd die kleur had - is al bijna 70 jaar oud. En dat van de school gaat nóg verder terug.