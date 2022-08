Voorbijganger redt oudere vrouw uit het water in Den Haag

Geen toestem­ming voor Eritrees feest in Rijswijk: spreker levert veilig­heids­ri­si­co op

De Stichting Nederlands Eritrees Platform mag zaterdagavond geen feest geven in Event Plaza in Rijswijk. Eerder al had de gemeente Rijswijk geen toestemming gegeven voor deze bijeenkomst. Na een kort geding dat de organisatie vrijdagmiddag had aangespannen, stelde de rechter de gemeente in het gelijk.

9:19