Voorbijganger slaat nietsvermoedende man in maag tijdens wandeling in Rijswijkse Bos

De man liep rond 15.20 uur door het bos toen een voorbijganger hem plotseling in zijn maag sloeg. ,,Wij zijn op zoek naar dit slachtoffer. Bent u of kent u deze man? Neem dan contact met ons op”, aldus de politie.



Waarom de man plotseling geslagen werd en waarom de politie het slachtoffer zoekt, is vooralsnog onduidelijk. Ook is het niet duidelijk of de dader van de mishandeling is opgepakt.