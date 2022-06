Voorbijgangers vinden handgranaat langs de weg in Den Haag, op strand tot ontploffing gebracht

Eerst brand na gegooid explosief, nu bewoners mogelijk beschoten: ‘De hele flat loopt gevaar’

Eerst een explosief en nog geen week later een schietincident. Bewoners van het Plantenoord in Den Haag maken zich zorgen, nu onbekenden het op hun buren gemunt lijken te hebben. ,,Zulke incidenten horen nergens, maar zeker niet in een woonwijk. De hele flat loopt gevaar.”

14:22