Voorbijgangers zien huis vol rook en wekken bewoner

Dit duurzame warenhuis opent binnenkort in Westfield Mall of the Nether­lands

TOMO, het ‘eerste circulaire warenhuis ter wereld’, opent binnenkort hun eerste filiaal in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Een plek waar alles duurzaamheid uitstraalt, hoe mooi is dat!?