Voorburg in stank van asfaltfabriek

Voorburgse omwonenden klagen nu al regelmatig over stank van de HAC en maken zich zorgen over de gezondheidsrisico's daarvan. Zij kunnen zich gesteund voelen door de GGD, die de gemeente Den Haag verzoekt om de 'geurhinder' in het gebied voortaan voortdurend te bewaken.



Ook doet de gemeente er volgens de gezondheidsdienst goed aan om toekomstige bewoners van nieuw te bouwen woningen in het voormalige bedrijvengebied te waarschuwen dat ze in de buurt van de HAC komen te wonen en dus last kunnen krijgen van stank.



Verder zou de gemeente nieuwe afspraken met de asfaltfabriek moeten maken over het beperken van de hinder, mochten meer mensen last krijgen van de stank. Al deze af- en uitspraken zijn van belang voor de Voorburgers, die al in het gebied wonen. Het zogenoemde omgevingsplan, waarin de nieuwbouw in de Binckhorst wordt geregeld, wordt in mei door de Haagse gemeenteraad besproken.



De Voorburgse omwonenden denken dat als zij al geregeld last hebben van de stank, in de gemeentelijke rapporten eufemistisch 'geurhinder' genoemd, de nieuwe bewoners die nog dichter bij de fabriek komen te wonen nog meer last zullen krijgen.