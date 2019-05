‘Chantal (rechts op de foto, red.) en ik komen net terug van een rondje met de honden langs de Vliet. Af en toe wandelen we samen. We zien elkaar in het park. Onze kinderen hebben samen gehockeyd. Bij Cartouche, toch? O nee, deels bij Cartouche, deels bij HDM.



Ik heb een zoon van 18, een zoon van 16, een zoon van 14 en een dochter van 9 jaar oud. Mijn man en ik zaten lekker in het ritme: elke twee jaar een kind, maar onze derde was pittig. Die klom overal in en uit en luisterde nergens naar. Dus moest ik even een time-out nemen.



Een groot gezin is leuk. Alle kinderen zitten op hockey en op redelijk hoog niveau. De oudste heeft inmiddels een rijbewijs - en nog heb ik op een middag soms zeven ritjes naar Den Haag. Dat kan ook makkelijk hoor, want ik heb geen baan.



Het leven op de hockeyclub wordt nu minder intensief omdat de kinderen ouder worden. Bij HDM zet ik nu de kar voor, gooi de kinderen eruit en door. Vroeger, toen ze kleiner waren, ging ik binnen nog wel eens koffie drinken. Cartouche, waar ze toen bij zaten, is dan ook een echte familieclub.



Mijn man komt uit een Voorburgse familie en ikzelf uit Leiden. Voorburg is iets kakkineuzer dan mijn geboortestad. Ik vind het wel lekker. Mensen zijn hier toegankelijker dan in Leidschendam, waar we eerst woonden. Al deden we nog zo ons best, we werden nooit Leidschendammers.



Onze jongens hebben op een Haagse basisschool gezeten. In Voorburg was geen plek. Prima, want ik ben er voorstander van om dit bekrompen dorp af en toe te verlaten. Bekrompen is het zeker. Ze moeten leren dat er meer is in het leven. Ik vind dat je je kinderen anders handicapt.



Ik zou niet weten wat ik doe als ze straks de deur uit zijn. Meer reizen denk ik, want met een hectisch gezinsleven heb je minder tijd om de wereld te zien. Nu wandelen we al vaker samen. Het is zo’n gediscussieer voordat alle kinderen in de auto naar het bos zitten, dat ik denk: blijf dan maar lekker thuis.’’



