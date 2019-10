Voorburg volgt mensen per direct niet meer via wifi in Huygenskwartier

De bedoeling was om in het winkelgebied te kunnen monitoren hoeveel bezoekers er lopen, om zo te kunnen vaststellen of er meer winkelend publiek komt, zoals de gemeente hoopt. Het was aanvankelijk de bedoeling om met behulp van het volgen van wifisignalen het aantal mensen te tellen, hoe lang ze bleven en of ze later nog eens terugkwamen. De gemeente benadrukte eerder dat er geen privacygevoelige informatie werd opgeslagen.