Voorburger (17) uit het niets belaagd en beroofd door drie jongens in Haagse Bos

op scheveningen De duinbes is een verboden vrucht in Den Haag, maar een delicates­se in Moskou

17 augustus Ze zijn er weer: duinbessen. Nog niet zo heel veel, maar de duindoorn kleurt langzaam oranje en dat betekent dat de herfst niet lang meer op zich laat wachten. Zouden er trouwens al pepernoten in de winkel liggen? Met het huidige herfstweer is het een mooi moment om even te stoppen bij deze struik.