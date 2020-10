Voorburger en zoon in cel vanwege vuurwapen en drugs

Op 18 november 2018 vielen agenten de woning van de man binnen. In een afgesloten kamer vonden ze een handelshoeveelheid cocaïne. Op een kast lag een semiautomatisch pistool. De vader wist niets van de drugs in de kamer, maar bekende dat het vuurwapen van hem was.

Volgens hem was het wapen onklaar, maar de rechtbank vindt dat het pistool nog wel degelijk had kunnen zorgen voor levensbedreigende situaties. De zoon van de Voorburger bekende twee weken geleden tijdens de zitting dat hij had gehandeld in cocaïne, maar dat had volgens hem slechts een maand geduurd. De rechtbank vindt bewezen dat hij vijf maanden heeft gedeald en veroordeelt hem daarvoor tot zeven maanden cel. Hij zat al vast vanwege vals geld. De vader was vrijgelaten uit voorarrest, maar moet weer terug in de cel.