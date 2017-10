Voorburger keert terug met zijn Russische koor

Verhoeff werd in 1956 geboren in Voorburg en studeerde solozang, onder meer aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Al snel spreidde hij zijn vleugels uit naar Rusland, waar hij met succes verschillende zangkoren begeleidde. Inmiddels voelt hij zich 'een Rus onder de Russen', zegt hij op de website van het koor.

Met het Don KosakenChor Russland viert hij nu alweer zijn 25-jarige jubileum. Voor die gelegenheid is een speciaal programma samengesteld, dat 'een feestelijke en ontroerende reis naar en door het oude en nieuwe Rusland' belooft te worden. Op 17 november is dit te horen in het World Forum Theater in Den Haag en op 24 november in de Grote Kerk in Maassluis.