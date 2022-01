Voorburger opgepakt voor 440 kilo MDMA in bestelbusje

Rechercheurs van de Dienst Infrastructuur onderzochten de zaak daarna verder. Bij dit onderzoek kwam de dinsdag aangehouden Voorburger in beeld. Hij had vermoedelijk een aansturende rol bij het transport in 2019. Bij de doorzoeking in het pand in Amsterdam zijn gegevensdragers, een kleine hoeveelheid verdovende middelen en een duur horloge aangetroffen en in beslag genomen.