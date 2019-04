Voorburgse Advokat Jackson na maanden terecht, pleit toch voor verhuizing naar Rotterdam

Na maanden zoek te zijn geweest lijkt de Rotterdamse advokat Jackson (8), weer terecht te zijn. De kat die net als zijn baasje en ‘dierenfreak’ advocate Simone ten Haaf een wit befje heeft, raakte op 24 december zoek tijdens een verhuizing van Rotterdam naar Voorburg. Jackson werd in een tuin in Voorburg gevonden.

Na maanden zoeken, is Ten Haaf door het dolle heen. ,,Dit is unreal. Ik had nooit gedacht hem nog te vinden. Tranen in mijn ogen”, reageert de dierenliefhebster. Ze zette in december een zoekactie op touw om haar kattenvriend te vinden.

De afgelopen maanden heeft half Zuid-Holland naar meneer de ‘advokat‘ uitgekeken. Overal in deze regio, van Rotterdam tot Rijswijk, hingen briefjes. Op social media werd zijn vermissing bijna 500 keer gedeeld. Duizenden dierenliefhebbers leefden online mee. Bij elke gevonden zwarte kat werd opgeleefd, maar keer op keer ontbrak het witte advocatenbefje. Uiteraard wordt op Twitter verheugd gereageerd. De felicitaties stromen binnen.

Kattenflat

Jackson verdween uit zijn nieuwe woning in Voorburg, waar hij net daarvoor met zijn baasjes naartoe was verhuisd. Tot november woonde de kat met het witte befje, in de door Ten Haaf gebouwde ‘kattenflat’ in Rotterdam-West, bij de re-integratieplek Stichting Pluspunt aan het Samuel Mullerplein. Daar bezocht de advocaat hem meerdere keren per week. Ten Haaf had de zorg voor Jackson op zich genomen nadat zijn eerdere baasje daartoe door een huisuitzetting niet meer in staat was.

Ten Haaf kreeg vanochtend al bericht van de vinder in Voorburg, maar zag haar Jackson eerst ten onrechte voor een andere kat aan. De chip van het gevonden beestje was beschadigd en de advokat leek wat schichtig. Na nadere inspectie bleek het bewijs toch onomstotelijk en ging het wel om Jackson. ,,Eind vorige week werd ik gebeld door een dame uit Voorburg. Er liep bij haar in de Prinses Mariannelaan al een tijdje een zwarte kat rond. Of ik het oké vond dat ze een vangkooi plaatste. Tuurlijk. Vannacht belde ze: de kat was gevangen. Dus ik er snel naartoe, kat uit de kooi gehaald en kijken. Ja, hij leek erop, maar toch ging ik twijfelen. Z’n vacht was heel anders. ‘Hallo dikzak‘ zei ik, maar hij reageerde helemaal niet. Logisch, denk ik nu, hij was doodsbang na die kooi. Zat alleen te bibberen.”

Teleurgesteld

Simone probeerde de chip te vinden met de speciaal voor Jackson aangeschafte chipreader, maar het apparaat reageerde niet. De dames spraken af de kat dan maar naar het asiel te brengen. Teleurgesteld reed de advocaat zonder ‘advokat’ weer naar Rotterdam. ,,Totdat asiel ’t Julialaantje in Rijswijk ’s middags belde: Jackson was gevonden. Hij was het toch wel, ze hadden z‘n chip gevonden! Ik had hem dus al in mijn armen gehad! Als deze dame, die ik eeuwig dankbaar ben, hem niet naar het asiel had gebracht... Ik ben uiteraard gelijk weer in de auto gesprongen.”

Eind vorig jaar was voor hem een nieuw thuis in Voorburg gevonden. Bij dat gezin nam hij echter direct de benen. Ten Haaf vermoedde dat hij terug naar Rotterdam was gelopen. Vandaar dat naast Voorburg, Den Haag, Delft en Ypenburg ook in Rotterdam naar hem werd gezocht. Wekenlang is door Ten Haaf en vele vrijwilligers de halve provincie uitgekamd. Daarbij werd zelfs een geluidsfragment ingezet van het speciale fluitje dat Simone altijd voor Jackson floot als hij te eten kreeg.

Boos

En nu? ,,Gewoon direct lekker terug naar Rotterdam”, zegt Ten Haaf staand voor het asiel met Jackson nog in zijn mandje. ,,Daar hoort hij. Dat vind het gezin waar hij wegliep ook prima. Hij is nu trouwens best boos. Prima, hij is bijna thuis. Ik ben zo dankbaar voor iedereen die heeft mee gezocht en meegeleefd. Het was zo ontroerend allemaal, ik sta met tranen in mijn ogen.”

Hoewel Jackson niet in levende lijve bij zijn baasje kwam mauwen, liet hij zich de laatste maanden wel nog als Meneer Advokat uit via twitter. Net als zijn baasje, pleit advokat Jackson voor betere dierenrechten.