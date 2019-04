Voorburgse ex-advocaat die 11.000 euro van Westlandse tuinder verduisterde, moet tóch cel in

Eerder veroordeelde de rechtbank K. tot alleen een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden. Hoewel de voormalig advocaat niet aan alle strafbare feiten schuldig is, vindt de rechter van het gerechtshof de straf die zijn collega bij de rechtbank uitsprak niet hoog genoeg.



Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde K. onder meer van oplichting van twee tuinders uit het Westland. Geld dat op een speciale rekening van deze cliënten was gestort, zou K. zich toegeëigend hebben zonder dat hij er recht op had. De ene tuinder had hij voor 11.500 euro benadeeld, de andere voor 36.000 euro, vond het OM.

Meineed

Het gerechtshof vindt alleen de verduistering van de 11.500 euro bewezen. Voor de verduistering van de 36.000 euro gaat de voormalig advocaat vrijuit. Wel is K. nog schuldig bevonden aan het opstellen van een vervalste overeenkomst als advocaat in 2004. Op die overeenkomst zette de Voorburger volgens het gerechtshof bewust een verkeerde datum. Ook loog K. tijdens een rechtszitting over de totstandkoming van de overeenkomst. Daarmee heeft hij zich dus ook schuldig gemaakt aan meineed.

Door de verduistering van de 11.000 euro van de Westlandse tuinder in 2012 heeft K. het vertrouwen van het publiek in de juridische beroepsgroepen beschaamd, vindt het gerechtshof. Overigens werkte K. toen niet meer als advocaat maar nog wel als juridisch adviseur.