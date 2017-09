Voorburgse sintserie krijgt vervolg, maar 'nog beter'

De bekende Hagenaar is momenteel hard aan het werk om een vervolg van zijn kinderserie over Frans de Boef te maken. Vorig jaar was het personage, gespeeld door Evenblij zelf, in vier afleveringen te zien op YouTube. In de serie dwarsboomde de dief de sint door zijn grote boek te stelen. Het vervolg gaat weer over de boef en zijn 'snode plannen.'

Evenblij kreeg na de eerste paar afleveringen veel reacties op de serie. ,,Mails van ouders met foto’s van hun kinderen die liever in een boevenpak dan in een pietenpak nog school gingen. Een bericht over een autistisch jongetje dat nog nooit had gepraat en opeens ‘Boef’ zei.’’

En dus moet er een vervolg komen. Daarom is Evenblij op zoek naar hulp, voornamelijk financieel. Hij is een inzamelingsactie gestart om dit seizoen nog beter te maken dan het vorige. ,,Vooral professioneler. Vorig jaar ontstonden de afleveringen gaandeweg en werden ze binnen een dag gemaakt. Het was hartstikke leuk hoor, maar het moet gewoon een nog betere versie worden.’’

Intocht

Hij noemt een voorbeeld van hoe het er toen aan toeging. ,,Bij de intocht in Voorburg kwam ik op een bootje voorbij varen met het boek van Sinterklaas in mijn handen. Dat vond ik doodeng. De Reddingsbrigade sprong namelijk op mijn boot om het boek terug te pakken. Dat was niet gerepeteerd. ‘Dadelijk pleur ik er straks vanaf’, schoot er de hele tijd door mijn hoofd.’’ Een betere voorbereiding is volgens hem noodzakelijk. ,,Het moet een beleving, een spektakel worden.’’

Quote Het is een gezellige, nostalgische serie. Want daar draait het uiteindelijk toch om? Stephan Evenblij