Voordat Gerard (85) natuurkundige werd, voer hij met swingorkest de wereld rond

van wieg tot graf Bally bracht rust met zijn Haagse vuisten en mensenken­nis: ‘Je was een trouwe vriend’

19 april Hij was een fenomeen in de Haagse horeca. Als Bally aan de deur stond was het veilig in de zaak. ,,Hou je rustig en blijf van andermans vrouw af’’, was de boodschap van de vriendelijke bokser. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Bally te Pas (27 oktober 1950 – 15 maart 2021).