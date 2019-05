Voordeur vernield door explosie in Moerwijk, Utrechtse politie doet onderzoek

Een voordeur in de Jan van Rodestraat in Den Haag is vanochtend vroeg door een explosief zwaar beschadigd. De politie is momenteel aanwezig in de woning om onderzoek te doen.

Rond 05.30 uur vanochtend werd de buurt in de Haagse wijk Moerwijk opgeschrikt door een harde knal. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een woordvoerder van de politie in Den Haag onderzoekt de politie-eenheid van Utrecht de zaak. Mogelijk gaat het om een politie-inval, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

Schade

Eerder deze nacht werden verderop in de stad meerdere ruiten van een ijssalon aan het Paul Krugerplein in de Schilderswijk vernield door een explosief. Vorige week veroorzaakte een explosie in een pand met een reisbureau en een kapsalon in de Jan Blankenstraat in de nabijgelegen Schilderswijk enorme schade.

Het is nog niet duidelijk of er een verband is met deze twee incidenten.