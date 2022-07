Voordeur verwoest door explosie in Den Haag

Verdachte steekpar­tij Leger des Heils langer in cel vanwege ‘fors geweld’

De Haagse rechtbank houdt een 31-jarige man uit Rotterdam langer in voorarrest voor een steekpartij in een opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Randveen in Den Haag. Hij zou op 14 april van dit jaar een andere man in het trappenhuis in de hals gestoken hebben die daarbij gewond raakte.

20 juli