‘Voordringer’ uit XXL-priklocatie gezet: ‘Terecht, nog niet aan de beurt’

Een ‘voordringer’ is donderdag uit de nieuwe XXL-priklocatie in het World Forum in Den Haag gezet. De man had een afspraak, maar zijn geboortejaar was nog niet aan de beurt waarop GGD’ers streng optraden. ‘Terecht’, vinden andere wachtenden in de rij.