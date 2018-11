Voorlopig hou ik het maar op een gesprek met mezelf

De organisatie is in handen van PEP, dé organisatie voor participatie en emancipatie. De Haagse afdeling bestaat voor 95 procent uit vrouwen. Alleen de conciërge is een man. Dat bemoeilijkt de communicatie, zou je zeggen. Iedere dialoog met een vrouw is lastig. Het is bijna altijd een monoloog. Vrouwen leven langer dan mannen. Dat moet ook wel, want ze zijn na tachtig jaar nóg niet klaar met ouwehoeren. Je mag het echter nooit opgeven als man, dus neem gerust plaats aan zo’n dialoogtafel.



Wat het is? Een gesprek van twee uur tussen mensen, feitelijk. Met een dialoogbegeleider. Het thema is dit jaar ‘Elkaar zien’. Da’s iets wat steeds minder gebeurt en dus is het een waardevol thema. Ik kan me de tijd nog herinneren dat we geen smartphones hadden, maar gesprekken. Een praatje over het weer bijvoorbeeld. Hoeft ook niet meer, daarvoor heb je nu Buienradar. Wij hadden vroeger ook Buienradar. Dat noemden we een raam.



Het is verfrissend om de regels van een dialoog weer eens te lezen. Laat iemand uitpraten en begin niet meteen over jouw visie. Stel je oordeel uit en kijk eens waar dat oordeel vandaan komt. Denk na over wat je zegt. Dat laatste is lastig: de meeste mensen weten pas wat ze denken als ze horen wat ze zelf zeggen. Gouden tip: voordat je iets zegt tien seconden nadenken. Mijn ervaring is dat je het daarna helemaal niet meer zegt.



Gelukkig kan PEP u helpen bij het opzetten van een dialoog. Wat heet, ze hebben tal van hulpstukken. Zo is daar de ‘basistraining dialoogbegeleiding’ inclusief een toolbox met onder meer ansichtkaarten (!), er is de training ‘dialoog als methodiek’ en er is een ‘verdiepingstraining dialoogbegeleiding & thema-ontwikkeling’. Wat een gelul, hoor ik u denken. Maar wat had u anders verwacht van een dialoogclub? Ik hou het voorlopig op een gesprek met mezelf. Voordeel is dat je het dan altijd met mekaar eens bent.



