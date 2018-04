Voorlopig niet met de auto over kruispunt Goeverneurlaan

Pakketjes van Coolblue per fiets bezorgd in Den Haag

11:34 Kijk niet raar op als je vandaag opeens je pakketje van Coolblue per fiets bezorgd krijgt. De webwinkel is vandaag begonnen met een pakketbezorgservice per fiets. Alleen in Den Haag en Eindhoven zijn de trappende bezorgers voorlopig in het straatbeeld te zien.