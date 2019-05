Voormalig ADO-speler steelt 70 euro, uit doodsbedreiging en verscheurt schrijfblok verslaggever na zitting

De ex-prof werkte in 2017 bij de amateurvoetballers van DHC als trainer. Op beveiligingsbeelden in de kantine is te zien dat hij 70 euro uit een kas haalt en in zijn sok stopt. De lade stond in de koeling, waarvan hij eerst het licht uitdeed om betrapping door de camera’s te voorkomen. De gemerkte biljetten zijn bij hem aangetroffen.



Volgens de Hagenaar was er sprake van een misverstand, had hij het geld even nodig om een kennis af te betalen en wou hij het later terugbrengen. Dat is hij vergeten, zegt hij. ,,Ik heb geld genoeg. Dan ga ik toch geen 70 euro stelen,’’ hield hij vol bij de rechter. Volgens de oud-profvoetballer is de zaak door ex-bestuursleden van de club opgeblazen en is er aangifte gedaan ‘uit jaloezie op mijn succes’, zei hij tegen de rechter.