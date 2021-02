Voormalig burgemeester Pauline Krikke heeft nieuwe baan in Gelderland

Op 6 oktober 2019 trad Krikke per direct af als Haagse burgemeester. Ze kreeg al enige tijd kritiek na een vernietigend rapport over de vonkenregen tijdens de jaarwisseling in Scheveningen datzelfde jaar. Haar rol werd scherp bekritiseerd. In een verklaring op video zei ze ‘de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg te willen zitten.’