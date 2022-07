Voormalig minister Sander Dekker hersteld van 15 botbreuken na val van racefiets

Dekker werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na vijf weken mag hij het revalidatiecentrum eindelijk verlaten, laat hij vanavond via Instagram weten. ,,Wat mogen we in Nederland trots zijn op onze geweldige zorg. Natuurlijk, je komt hier niet voor je lol. En wat is het fijn om straks weer in mijn eigen bedje te slapen.”

Eerdere ongelukken

Dekker heeft in het verleden vaker botbreuken opgelopen door harde vallen van zijn racefiets. In 2012 brak hij zijn sleutelbeen en in 2013 maakte hij een buiteling door een loslopende hond. Dekker brak toen weer zijn sleutelbeen, een elleboog, een rib en zijn pols. Hij verscheen daarna met beide armen in mitella’s in de Tweede Kamer. In 2015 maakte Dekker opnieuw een flinke smak met zijn racefiets. Hij kwam op vakantie in Spanje zo lelijk ten val dat hij zijn heup brak.